Üye Girişi
Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi - Son Dakika

Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi

09.01.2022 11:57

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin sevilen gelini Kate Middleton, 40 yaşına girdi. Cambridge Düşesi doğum gününü moda çekimi tadındaki karelerle kutlayarak, sevenleriyle paylaştı.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin ve İngiltere'nin gözde gelini unvanını koruyor. 40 yaşına giren Kate, doğum gününde Hollywood yıldızları gibi pozlar verdi. Adeta taboladan fırlamış gibi görünen fotoğraflar görenlerde hayranlık uyandırdı.

PRENSES DİANA'YA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

İtalyan moda fotoğrafçısı Paolo Roversi'nin çektiği fotoğraflarda Middleton, ünlü tasarımcı Alexander McQueen imzalı tasarımları tercih etti. Londra'daki Kew Gardens'ta gerçekleşen çekimde Middleton, hiç tanışmadığı kayınvalidesi Prenses Diana'ya da saygı duruşunda bulundu.

Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi

KAYINVALİDESİNİN KÜPELERİNİ KULLANDI

Middleton, Prenses Diana ile özdeşleşen inci ve pırlanta küpelerle kamera karşısına geçti. Kensington Sarayı'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Kate Middleton, Lady Diana'nın Collingwood inci ve pırlanta küpesini tercih etti. Bazıları siyah-beyaz çekilen fotoğraflarda Middleton'ın kamuoyuna yansıtmadığı üç farklı kişiliğinin ön plana çıkarıldığı da kaydedildi.

Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
YORUMLAR
500

Kate Middleton, Diana Spencer, England, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi - Son Dakika Magazin


Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü         
11:58
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı         
11:52
Bu sözler Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz Bu sözler Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz         
11:49
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:32 Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı
11:32 Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
11:31 Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:06:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement