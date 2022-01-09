Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi

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Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin ve İngiltere'nin gözde gelini unvanını koruyor. 40 yaşına giren Kate, doğum gününde Hollywood yıldızları gibi pozlar verdi. Adeta taboladan fırlamış gibi görünen fotoğraflar görenlerde hayranlık uyandırdı.

PRENSES DİANA'YA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

İtalyan moda fotoğrafçısı Paolo Roversi'nin çektiği fotoğraflarda Middleton, ünlü tasarımcı Alexander McQueen imzalı tasarımları tercih etti. Londra'daki Kew Gardens'ta gerçekleşen çekimde Middleton, hiç tanışmadığı kayınvalidesi Prenses Diana'ya da saygı duruşunda bulundu.

KAYINVALİDESİNİN KÜPELERİNİ KULLANDI

Middleton, Prenses Diana ile özdeşleşen inci ve pırlanta küpelerle kamera karşısına geçti. Kensington Sarayı'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Kate Middleton, Lady Diana'nın Collingwood inci ve pırlanta küpesini tercih etti. Bazıları siyah-beyaz çekilen fotoğraflarda Middleton'ın kamuoyuna yansıtmadığı üç farklı kişiliğinin ön plana çıkarıldığı da kaydedildi.