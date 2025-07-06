Kuralsız Sokaklar: Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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Kuralsız Sokaklar: Tehlikeli Yolculuk

Kuralsız Sokaklar: Tehlikeli Yolculuk
06.07.2025 14:29
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Kanal D'nin Kuralsız Sokaklar'ı, Kolombiya, Mısır ve Brezilya'nın karanlık yüzlerini keşfedecek.

MERAK uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği sokaklar, bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler. Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bilinmeyene doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Mert Öztürk'ün sunduğu 'Kuralsız Sokaklar', bu akşam rotasını Kolombiya, Mısır ve Brezilya'ya çevirecek.

GÖLGEDE KALAN HAYATLAR

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu 'Kuralsız Sokaklar', bu akşam rotasını Kolombiya, Mısır ve Brezilya'ya çevirecek. Dünyanın en yüksek suç oranlarından birine sahip olan Kolombiya'nın tehlikeli sokaklarının ekrana taşınacağı programda, Mısır'ın simgesi piramitlerin ihtişamının gölgesinde kalan hayatlar ile plajları ve futbol kültürüyle ünlü Brezilya'ya yer verilecek.

PİRAMİTLERİN GÖLGESİNDEKİ HAYATLAR

Kuralsız Sokaklar'ın yeni bölüm duraklarından Mısır'da ise izleyiciler piramitlere ev sahipliği yapan, çok fakir bir bölge olan Gize'nin sokaklarında dolaşacak. Turistlerin akın ettiği ihtişamlı piramitlerin ardında develerin, at arabalarının cirit attığı sokaklar, fotoğraf karelerine yansımayan kuralsızlık tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilecek.

KARTELLERİN CİRİT ATTIĞI ŞEHİR

Kolombiya'nın kartelleriyle ünlü şehri Medellin bölümünde, Pablo Escobar'la özdeşleşen şehri tehlikeli ve korkulan bir yer yapan her şey kameralara yansıyacak. Evsizlerin, kapkaççıların kol gezdiği, çalıntı eşyaların satıldığı pazar, cadde ortasında yatan insanlar, ansızın çıkan sokak kavgaları tüyleri diken diken edecek.

BREZİLYA'NIN İKİ FARKLI YÜZÜ

Kuralsız Sokaklar'ın bölüm finalinde ise Mert Öztürk önce Brezilya'nın dünya ünlü plajlarını dolaşacak. Yerel halkla Türk dizileri üzerine sohbet edip plaj futbolu oynayacak. Öztürk ayrıca, kamerasını bambaşka hayatların yaşandığı arka sokaklara çevirecek.

Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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