Kuralsız Sokaklar Yeni Bölümde!

KANAL D'nin her bölümüyle büyük ilgi gören programı Kuralsız Sokaklar, kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği rotaların izini sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri, ulaşılması imkansız coğrafyaları ekrana getiren yapımda, çarpıcı görüntüler izleyiciyi bu akşam yine ekran başına kilitleyecek.

'ÖNERİLMEYEN BÖLGE'YE YOLCULUK

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın yeni bölüm ilk durağı, Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk, seyahat severlerin listesinde yer almayan, "Önerilmeyen Bölge" olarak anılan alana girecek. Engelleri aşıp, yerel halkın geçimini sağlamak için kurduğu, büyük bir kaosun hakim olduğu karmaşık pazar alanına girmeyi başaran Öztürk, ilginç görüntüler eşliğinde deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak.

KADERİNE TERK EDİLMİŞ UNUTULMUŞ YERLER

Kuralsız Sokaklar, ikinci durağı Bangladeş'te seyirciyi etkileyici hikayelere ortak edecek. Yaşayanların dışında kimsenin bilmediği yoksulluk ve sefalet çeken mahalleleri gezen Mert Öztürk, günde 8-10 dolara çalışan tersane işçilerinin hayatta kalma mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Ardından, sadece kadınların girdiği 'Kadınlar Pazarı'nın keşfe çıkacağı programda, bölge halkının güler yüzü ve misafirperverliği dikkat çekecek.

TURİZM CENNETİNE YOLCULUK

Kuralsız sokakların son durağı ise 'Güney Amerika kapısı' olarak anılan Kolombiya olacak. Programda, çetelerden eser kalmayan, adeta turizm cennetine dönen bölgenin çılgın ve eğlenceli yüzü ekrana taşınacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.