Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı

Kurtlar Vadisi Muro\'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı

2008 yılında yayınlanan Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine filminin ikincisinin çekilmesi için harekete geçildi. Ancak filmin başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile maddiyat konusunda anlaşılamayınca proje rafa kaldırdı.

02.07.2024 10:48
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Televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Muro karakterin macerasını anlatan Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine filmi, 2008 yılında vizyona girmiş ve geniş yankı uyandırmıştı. Çok beğenilen filmin devamının çekilmesi için harekete geçildi ancak başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı.

İLK FİLM 19 HAFTA VİZYONDA KALMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Üstündağ ve Şefik Onatoğlu'nun başrolünde yer aldığı filmin devamının çekilmesine karar verildi. Zübeyr Şaşmaz'ın yönettiği filmin 6 yıl sonra çekilmesi için "Muro" filminin başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile görüşüldü. Ancak ünlü isimle bütçe konusunda anlaşma sağlanamayınca film projesi rafa kaldırıldı.

5 Aralık 2008 tarihinde seyirciyle buluşan Muro filmi 19 hafta vizyonda kalarak 2 milyon 315 bin 902 seyirciye ulaşmıştı. Film 18 milyon 73 bin 564 TL hasılat yapmıştı.

Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı
Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı
Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı
Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı

Mustafa Üstündağ, Kurtlar Vadisi, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi Muro'nun devam filmi başlamadan bitti! Başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile anlaşma sağlanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar: O film çok saçma konusu vardı aynı yönetmen demekki daha kötüsünü çekecekti 2 4 Yanıtla

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