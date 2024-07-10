Kurtlar Vadisi\'nin Ömer Baba\'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı

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Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay, yıllar sonraya ortaya çıktı.

"SEVENLERİME SEVGİ VE SAYGI SUNUYORUM"

Usta sanatçılarla bir araya gelerek onların son halini yayınlanan Murad Salahlı bu sefer de Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay ile buluştu. Oldukça yaşlandığı görülen usta oyuncu, bir video ile sevenlerine seslenerek "Merhaba, ben Emin Olcay. Sevenlerime sevgi, saygı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere" dedi. Usta ismi evinde ziyaret eden Salahlı o anları "Emin Olcay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti" notuyla paylaştı.