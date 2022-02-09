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Kuruluş Osman'da bugün neler olacak? Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? - Son Dakika

Kuruluş Osman'da bugün neler olacak? Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak?

09.02.2022 16:04

Bu akşam ATV ekranlarında 81. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Kuruluş Osman, Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber edecek.

Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı ve Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da Osman Bey, düşmanlarıyla bire bir savaşmak zorunda kalacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

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Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bugün neler olacak? Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da bugün neler olacak? Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? - Son Dakika
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