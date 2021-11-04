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Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı - Son Dakika

Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı

04.11.2021 13:51
Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı

2019 yılından bu yana Demet Akalın ile barıştığı için Alişan'la küs olan Ece Erken, seneler süren küslüğü bitirdi. Instagram hesabından Alişan ve Buse Varol ile bir fotoğrafını paylaşan Erken, barıştıklarını ilan etti.

Ünlü şarkıcı Alişan, 2019 yılında 6 senedir küs olduğu Demet Akalın ile barışınca dostu Ece Erken'le arası açıldı. Uzun zamandır küs olan Ece Erken ve Alişan'ın küslüğü bitti.

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Ece Erken, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettiği için zor günler geçiren Alişan'a zeytin dalı uzattı. Yıllarca yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki ünlü isim barıştı. Kıbrıs'ta bir araya gelen ikili, fotoğraf çektiremeyince Ece Erken'den hamle gecikmedi.

AYNI PAYLAŞIMI ALİŞAN DA YAPTI

Instagram hesabından Buse Varol ve Alişan'la olan bir fotoğrafını paylaşan Ece Erken, "Kıbrıs'ta çekilemedik vakit yoktu. Bir TBT yapasım geldi" notunu yazdı. Alişan da Ece Erken'in paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

Aylardır küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı

ZEYTİN DALI UZATMIŞTI

Temmuz ayında Alişan'a bir zeytin dalı uzatan Ece Erken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın" demişti.

Aylardır küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı

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Son Dakika Magazin Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı - Son Dakika Magazin


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