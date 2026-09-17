Kuşadası\'nda yuhalanan Bülent Ersoy, memleketi Bursa\'da alkışlarla karşılandı

Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, memleketi Bursa'da sahne aldı. Geçtiğimiz ağustos ayında Kuşadası'ndaki konserinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle seyircilerin tepkisiyle karşılaşan Ersoy, Bursa'da ise sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Bülent Ersoy, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı müzikseverlerle buluştu. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Ersoy'un seslendirdiği Türk sanat müziğinin sevilen eserlerine eşlik etti.

Sahne performansıyla geceye damga vuran Ersoy, Bursalı hayranlarından yoğun ilgi gördü. Konser boyunca sanatçının şarkılarına eşlik eden izleyiciler, performansı alkışlarla destekledi.

Ersoy'un ağustos ayında Kuşadası Altın Güvercin Amfiteatr'daki konserinde sahneye geç çıkması nedeniyle bazı seyirciler tarafından yuhalanması gündem olmuştu. Bursa konserinde ise tablo tamamen farklıydı. Memleketinde sahneye çıkan Ersoy, gece boyunca alkış ve tezahüratlarla desteklendi.