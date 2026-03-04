Kuşum Aydın\'ın son halini görenler tanıyamıyor

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, sosyal medyada paylaştığı yeni görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, son olarak sakal bırakarak imaj değişikliğine gitti.

"KENDİME NAZAR DEĞDİRECEĞİM"

Annesiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kuşum Aydın, "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" ifadelerini kullandı. Annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi. Aydın, yeni imajını çok beğendiğini belirterek "Kendime nazar değdireceğim" dedi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Kuşum Aydın'ın yeni görünümüne "Çok güzel olmuş" ve "Yakışmış" yorumları yaptı.

5 AYDA 17 KİLO VERMİŞTİ

Kuşum Aydın, geçtiğimiz dönemde 5 ayda 17 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok. Mide balonu yaptırmadım, mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" sözleriyle zayıflama sürecini anlatmıştı.

İşte Kuşum Aydın'ın son hali;