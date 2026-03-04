Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
04.03.2026 16:16  Güncelleme: 16:28
Kuşum Aydın\'ın son halini görenler tanıyamıyor
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kuşum Aydın, sakallı yeni imajını sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda kullanıcı Kuşum Aydın'ın yeni görünümüne ''Çok güzel olmuş'' ve ''Yakışmış'' şeklinde yorumları yaptı.

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, sosyal medyada paylaştığı yeni görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, son olarak sakal bırakarak imaj değişikliğine gitti.

"KENDİME NAZAR DEĞDİRECEĞİM"

Annesiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kuşum Aydın, "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" ifadelerini kullandı. Annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi. Aydın, yeni imajını çok beğendiğini belirterek "Kendime nazar değdireceğim" dedi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Kuşum Aydın'ın yeni görünümüne "Çok güzel olmuş" ve "Yakışmış" yorumları yaptı.

5 AYDA 17 KİLO VERMİŞTİ

Kuşum Aydın, geçtiğimiz dönemde 5 ayda 17 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok. Mide balonu yaptırmadım, mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" sözleriyle zayıflama sürecini anlatmıştı.

İşte Kuşum Aydın'ın son hali;

Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

    Yorumlar (4)

  • Yaman Auto Yaman Auto:
    kuş olmaktan çıkmış kargaya dönmüş :)) 14 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    kunduz gibi olmus lolipop 9 3 Yanıtla
  • Görünmez Görünmez:
    Ben tanıdın 0 0 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    ne zorunuz var la adamla yorumcu pçler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
