Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum - Son Dakika
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Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum

20.07.2022 22:12

Şarkıcı Kutsi'nin kısa süre önce evlendiği eşi Sibel Ülker, son 1 yılda çocuklarıyla beraber psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Ülker yaptığı açıklamada, "Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var." dedi.

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi geçen yıl başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te sessiz sedasız evlenmişti. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Sibel Ülker sosyal medyadan şiddete uğradığını açıkladı.

"TEK TEK AÇIKLAYACAĞIM"

Ülker sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum - Son Dakika

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