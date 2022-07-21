Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil - Son Dakika
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Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil

21.07.2022 16:16

Sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla psikolojik şiddet görüyorum" diyen Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ülker, bahsettiği kişinin eşi olmadığını söyleyerek, "Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir" dedi.

Ünlü şarkıcı Kutsi, 7 yıldır birlikte olduğu oyuncu Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan sonra dizi setinde tanıştığı Sibel Ülker'le evlendi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Ülker'in "Bir yıldır psikolojik şiddet görüyorum" sözlerinin ardından gözler Kutsi'ye çevrildi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen genç kadın, yeni bir paylaşım yaptı.

"ÇOCUKLARIMDA PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var" dedi. Ülker'in paylaşımı şarkıcının kızlarıyla vakit geçirmek için eski eşinin yanına gittiği ve orada fotoğraf çektirdiği için yaptığı ileri sürüldü. Paylaşımın ardından gözler Kutsi'ye çevrilirken Ülker'den bir paylaşım daha geldi.

*#arabaslik*1486*#arabaslik*

Paylaşımında bahsettiği kişinin Kutsi olmadığını belirten Ülker, şunları yazdı: "Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Konu zaten Kutsi ile evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzlerinde bir maskeyle bana oyuncuları taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevreler işlerdir. Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşımı böyle yorumlanarak yayılmasına ve gündemi meşgul etmesine üzgünüm."

Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum
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Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum Şiddet Açıklaması Sonrası Bomba Gelişme! Şiddet Açıklaması Sonrası Bomba Gelişme!

Feyza Çıpa, Kutsi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den 'psikolojik şiddet' uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil - Son Dakika


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