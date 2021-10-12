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La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da - Son Dakika

La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da

12.10.2021 18:32

"La Casa de Papel" dizisindeki "Berlin" karakterine hayat veren sinema ve dizi oyuncusu İspanyol Pedro Alonso O'choro, Türkiye'ye geldi. Kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı kitabının tanıtımı için gelen O'choro, aynı zamanda İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.

Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan "La Casa de Papel" dizisindeki 'Berlin' karakterini oynayan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı yakın zamanda piyasaya çıkan kitabının tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Paris'tan kalkan uçakla saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen oyuncu, havalimanında gazetecilerin kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı. İspanyol sanatçı, yeni çıkan kitabı 'Filipo'nun Kitabı'nın tanıtımı kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinliğe katılacak.

La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'a geldi
La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da

Türkiye, Berlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da - Son Dakika
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