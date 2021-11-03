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Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu - Son Dakika

Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu

03.11.2021 21:38
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu

Son yıllarda şarkıcı kimliğinden çok oyunculuğuyla ön plana çıkan Lady Gaga, bir dergiye verdiği çırılçıplak pozla adından söz ettirdi. Yeni filmiyle ilgili konuşan Gaga, karakterine bürünürken bazı psikolojik zorluklar yaşadığından bahsetti.

İngiliz Vogue dergisinin yeni sayısına konuk olan Lady Gaga, çırılçıplak objektif karşısına geçti. 35 yaşındaki Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu, yeni filmi House of Gucci hakkında konuştu.

"PSİKOLOJİK AÇIDAN ZORDU"

35 yaşındaki Lady Gaga, filmde, İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusu olan eski eşi Maurizio Gucci'yi öldürmek için bir tetikçi kiralamakla ilgili kamuoyuna çokça duyurulan bir davada suçlu bulunan Patrizia Reggiani'yi canlandırdı. Lady Gaga, Patrizia Reggiani karakterine bürünürken bazı psikolojik zorluklar yaşadığını anlattı.

"DÜRÜST OLACAĞIM"

Sanatçı, rolünü anlatırken, "Role çalışmaya başlayalı üç yıl oldu. Dürüst ve şeffaf olacağım; bir buçuk yıl boyunca Reggiani gibi yaşadım. Dokuz ay aksanlı konuştum. Kameralar kapandığında da bunu asla bırakmadım" dedi.

ÇIRILÇIPLAK POZU OLAY OLDU

35 yaşındaki Gaga, dergiye verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Gaga'nın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken pozu olay yarattı.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY OLDU

Geçtiğimiz aylarda cinsellik hakkında konuşan Gaga, "Yaz aylarında cinsel ilişkiye girmeyi çok seviyorum. Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum. Belki şaşıracaksınız ama kimi zaman hislerimi beynimde canlandırarak zihin gücüyle bile orgazm olabiliyorum." diyerek şaşırtmıştı.

Lady Gaga, İtalyan, Gucci, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu - Son Dakika Magazin


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