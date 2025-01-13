Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan oyuncu ve balerin Lale Mansur, hayatı, sanatı ve tercihleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mansur, kariyerinden özel yaşamına uzanan samimi ifadeleriyle gündeme damga vurdu.
Lale Mansur, çocukluk dönemine dair açıklamalarında "Paşa kızı olarak hayata geldim, şımarmaya çok müsaittim" dedi. Bale tutkusunu da anlatan Mansur, "Bale, aşık olunmadan yapılacak bir şey değil" sözleriyle sanatına olan bağlılığını dile getirdi.
Çocuk sahibi olmama kararına değinen Mansur, "Çocuk yapmadığım için pişman olup olmadığıma çok emin değilim, galiba pişman değilim" ifadelerini kullandı. Mansur, daha erken davranmış olsaydı çocuk yapabileceğini de sözlerine ekledi.
Siyasi görüşlerine dair konuşan Mansur, "Hiçbir partiye üye olmadım ve hiçbirine bağlı değilim" dedi. Ayrıca, "Hayatta TRT ile çalışmam" sözleriyle televizyon kariyerine ilişkin net bir duruş sergiledi.
Son Dakika › Magazin › Lale Mansur: Paşa kızı olarak doğdum, şımarmaya çok müsaittim - Son Dakika
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