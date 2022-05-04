Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı - Son Dakika
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Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı

04.05.2022 14:28
Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı

Sanatçı Levent Yüksel, Hatay'da EXPO 2021 organizasyonunda konser verdi.

Sanatçı Levent Yüksel, Hatay'da EXPO 2021 organizasyonunda konser verdi.

Türk pop müziği sanatçısı Levent Yüksel, EXPO Arsuz alanında binlerce hayranıyla buluştu, hem coştu hem coşturdu. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla alanı dolduran binlerce Hataylıya unutulmaz bir gece yaşatan Yüksel EXPO'nun Hatay'a ve ülkemize hayırlı olması dileğinde bulundu. Geçmişten günümüze ulaşan unutulmaz şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendiren Levent Yüksel sergilediği sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Yüksel'i Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve binlerce Hataylı birlikte dinledi.

Alanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yüksel'e, Başkan Savaş çiçek verdi. Savaş EXPO alanlarında konser etkinliklerinin yanı sıra kültür, sanat, tarih ve gastronomi etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti. - HATAY

Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı
Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı
Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı
Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı
Levent Yüksel EXPO'da sahne aldı

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Levent Yüksel, Konser, Savaş, Hatay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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