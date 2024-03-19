Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım

Geniş Video İzle

Seneler önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında yaptığı itirafta "Çocuğumun kardeşi olabilir diye aynı adamdan bir tüp daha satın aldım" dedi.

19.03.2024 14:38  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel oldu. Yıllar önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Bilginel, bir itirafta bulundu.

"BENİ LEZBİYEN GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Bilginel, Kalaycıoğlu'nun "Sevdiğin bir adamdan çocuk sahibi olmak yerine neden sperm bankasına başvurdun?" sorusu üzerine şunları söyledi: "O dönem beni lezbiyen gibi göstermeye çalıştı ama öyle bir şey yok. Ben erkek enerjisini seven bir kadınım. Tanıdığım birinden çocuk sahibi olma durumu beni çok ürküttü. Bana herkes 'Çok cesursun' diyor ama asıl ben onlara söylüyorum. Bir erkeği hayatınızda var edip sonunu hiç mi görmüyorsunuz? Ben ne yaşayacağımı görüyorum. Evlilik, devlet onayıyla cinsel ilişkiye girerek çocuk doğurmaktır. Nikah kıyarken atılan imza bir erkeğe haksızlık. Bu senden bir çocuk yaparsam nafaka alabilirim demek. Bir adamın çocuğumu varlığıyla kabul etmeyecek ben de ona devlet zoruyla babalık yaptıracağım ve bir de para alacağım. Ben ne o adamın zorla parasını alıp çocuğuma yedirtirim ne de bunu kabul ederim. Benim için gönlümdeki adam gönlüyle babalığını kabul edecek vicdanlı, karakterinde bir insan olmalı."

Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım

"SPERMİNİ ALDIĞIM ADAMI GÖRMEDİM"

"Ailemin erkeklerinde gördüğüm şeylerden dolayı hiçbir erkekten soğumadım. Spermini kullanarak çocuk yaptığım adamı tanımıyorum. Fotoğrafını da hiç görmedim, merak da etmedim. Sperm aldığım adamı görmedim ama genetiğiyle ilgili her şeyini biliyorum. İnsanlar 10 yıllık eşini bu kadar bilmez. Sperm aldığım adam Fransız, Amerika'da doğup büyümüş. Ben aldığımda 33 o da 25 yaşındaydı. Aynı adamda 2 tüp sperm almıştım biri bankada duruyor. İleride belki kardeş falan yaparım. Bir adam bankaya 5 tüp sperm bırakabiliyor, benden önce bir kadın daha almış. Doğurganlığım devam ediyor, yumurtalıklarım muazzam. O dönem spermleri almak için 5 bin dolar ödemiştim. Sperm bankasına başvurmak kolay değil, bir sürü testten geçiyorsun. Oğlum 10 yaşındayken bana 'İyi ki evlenmemişsin, iyi ki baba yapmamışsın' dedi."

Leyla Bilginel\'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım

Gökay Kalaycıoğlu, Leyla Bilginel, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:26 Olaylı maçta yeni gelişme Osayi Samuel’in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
14:39 Leyla Bilginel’den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım
14:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
14:16 Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış
14:12 Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
14:12 Erdoğan’ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan’da tepkiyle karşılandı Hükümete çağrı yaptılar Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar
13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 15:40:17. #1.13#
SON DAKİKA: Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement