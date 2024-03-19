Leyla Bilginel\'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel oldu. Yıllar önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Bilginel, bir itirafta bulundu.
Bilginel, Kalaycıoğlu'nun "Sevdiğin bir adamdan çocuk sahibi olmak yerine neden sperm bankasına başvurdun?" sorusu üzerine şunları söyledi: "O dönem beni lezbiyen gibi göstermeye çalıştı ama öyle bir şey yok. Ben erkek enerjisini seven bir kadınım. Tanıdığım birinden çocuk sahibi olma durumu beni çok ürküttü. Bana herkes 'Çok cesursun' diyor ama asıl ben onlara söylüyorum. Bir erkeği hayatınızda var edip sonunu hiç mi görmüyorsunuz? Ben ne yaşayacağımı görüyorum. Evlilik, devlet onayıyla cinsel ilişkiye girerek çocuk doğurmaktır. Nikah kıyarken atılan imza bir erkeğe haksızlık. Bu senden bir çocuk yaparsam nafaka alabilirim demek. Bir adamın çocuğumu varlığıyla kabul etmeyecek ben de ona devlet zoruyla babalık yaptıracağım ve bir de para alacağım. Ben ne o adamın zorla parasını alıp çocuğuma yedirtirim ne de bunu kabul ederim. Benim için gönlümdeki adam gönlüyle babalığını kabul edecek vicdanlı, karakterinde bir insan olmalı."
"Ailemin erkeklerinde gördüğüm şeylerden dolayı hiçbir erkekten soğumadım. Spermini kullanarak çocuk yaptığım adamı tanımıyorum. Fotoğrafını da hiç görmedim, merak da etmedim. Sperm aldığım adamı görmedim ama genetiğiyle ilgili her şeyini biliyorum. İnsanlar 10 yıllık eşini bu kadar bilmez. Sperm aldığım adam Fransız, Amerika'da doğup büyümüş. Ben aldığımda 33 o da 25 yaşındaydı. Aynı adamda 2 tüp sperm almıştım biri bankada duruyor. İleride belki kardeş falan yaparım. Bir adam bankaya 5 tüp sperm bırakabiliyor, benden önce bir kadın daha almış. Doğurganlığım devam ediyor, yumurtalıklarım muazzam. O dönem spermleri almak için 5 bin dolar ödemiştim. Sperm bankasına başvurmak kolay değil, bir sürü testten geçiyorsun. Oğlum 10 yaşındayken bana 'İyi ki evlenmemişsin, iyi ki baba yapmamışsın' dedi."
Son Dakika › Magazin › Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım - Son Dakika
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yaşındaki Nehir, sevgilisiyle annesinin kaçtığını ve kendisine hakaretler ettiğini canlı yayında anlattı. Genç kızın şaşırtıcı açıklamaları stüdyodakileri dehşete düşürdü.
Prenses Kate'in eşi Prens William ile yan yana yürürken gülümseyen bir videosu yayınlandı. Ancak çılgın komplo teorileri hala çevrimiçi platformlarda dolaşıyor. Bazıları videodaki kişinin vücut dublörü olduğunu iddia ederken, diğerleri yapay zeka kullanıldığını söylüyor. Kraliyet hayranları ise bu iddiaları kınamaktadır.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Ula Hamsi Tuttum Seni'' yer alması ise dikkat çekti.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösteren Aylin Aslım, Güneş Duru ve Doğan Duru'ya açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ferman Akgül'ün tazminat talebini reddetti.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek lince maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir süredir takım arkadaşlarıyla arası iyi olmayan Aleyna, sinir krizi geçirdi. Eşi tarafından "Uzak dur" diyerek uyarılan Yunus Emre ise Aleyna'nın öfkeden deliye döndüğü anlar için "Büyütülmemesi gereken şeyler. Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil. Herkesi güçlü olmaya davet ediyorum" dedi.
Kanye West'in konserinde trans bir kadınla erkeklerin arasında kavga çıktı. Trans kadın yumruklar savurduğu kavga, çevredekiler tarafından kayda alındı.
Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortadan kaybolan ve öldüğü yönündeki spekülasyonlarla gündeme gelen Kate Middleton'ın 83 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü kafa karıştırdı. Prens William ile alışveriş sonrası görüntülenen ve oldukça zayıf olan kişinin Kate olmadığı yerine dublör getirildiği söylentileri yayıldı.
Bahar dizisine damga vuran ve izleyiciyi kahkahaya boğan ''Ne oldu cerrahım'' repliğinin başrol oyuncusu Demet Evgar tarafından doğaçlama olduğu ortaya çıktı. Kamera arkası görüntülerinde Evgar'ın kelimeyi ağızdan kaçırdığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?