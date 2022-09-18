LGBT karşıtı yürüyüşe "Zihniyetler çok korkunç" diyerek tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi - Son Dakika
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LGBT karşıtı yürüyüşe "Zihniyetler çok korkunç" diyerek tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi

18.09.2022 23:20

Sosyal medya hesabından "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" paylaşımında bulunarak tepki gösteren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Çorum'da konseri Osmancık Belediyesi tarafından iptal edildi.

Osmancık Belediyesi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Aleyna Tilki'nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki'nin bugün İstanbul'da yapılan LGBTİ artı karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

OSMANCIK BELEDİYE'NİN AÇIKLAMASI

Osmancık Belediyesi'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: "Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival kapsamında 'halk konseri' ve 'gençlik konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle gençlik konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bugün yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşe ilişkin şu mesajı yayınlamıştı: "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç."

LGBT karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi
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Kaynak: ANKA

Aleyna Tilki, Eylül, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin LGBT karşıtı yürüyüşe 'Zihniyetler çok korkunç' diyerek tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGBT karşıtı yürüyüşe "Zihniyetler çok korkunç" diyerek tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi - Son Dakika
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