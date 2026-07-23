Los Angeles’tan Dünyaya: Elif’ten İlk Tekli “Hurt You”

Bugün Los Angeles’tan kariyerini inşa eden Elif için her şey yaklaşık sekiz ay önce başladı. Kendi odasında tek başına otururken yazdığı birkaç satır zamanla “Hurt You”ya dönüştü. O dönemde yalnızca bir demo olarak var olan şarkı, sanatçının yaşadığı gerçek duygulardan ve gözlemlerinden besleniyordu.

“Hurt You”, ihanet sonrası ortaya çıkan intikam duygusunu ele alıyor. Ancak şarkının amacı intikamı yüceltmek değil. Elif, insanların özellikle de kadınların bu duygudan utanmaması gerektiğini düşünüyor.

“İntikam hissetmek insanın doğasında var. Önemli olan bu duygunun neden ortaya çıktığını anlamak. Bazen intikam isteği aslında bize nerede incindiğimizi, hangi sınırlarımıza izin verdiğimizi ve kendimizi nerede yarı yolda bıraktığımızı gösterir.”

Sanatçıya göre intikam duygusu çoğu zaman karşı taraftan çok kişinin kendi iç yolculuğuyla ilgilidir. Şarkı, dinleyiciyi şu soruyla baş başa bırakıyor: “Beni gerçekten yaralayan neydi ve buna neden izin verdim?”

Şarkının kaderi, Elif’in demosunu dünyanın en başarılı isimleriyle çalışan Kanadalı bir prodüktöre göndermesiyle değişti. İlk fikir olarak yatak odasında başlayan proje, profesyonel bir prodüksiyona dönüşerek aylar süren yoğun bir çalışma sonucunda son halini aldı.

Müzik videosu ise Elif’in sanatsal vizyonunu en net şekilde ortaya koyduğu projelerden biri oldu. İstanbul’un kırsal bölgelerinde çekilen video için aylar boyunca hazırlık yapıldı. Projenin yaratıcı sürecinde sanatçının en büyük destekçilerinden biri kardeşi Bahar oldu. Elif ve Bahar video senaryosunu birlikte yazarken, Bahar aynı zamanda kostümlerden görsel dünyaya kadar tüm yaratıcı sürecin kreatif direktörlüğünü üstlendi.

Videonun yönetmen koltuğunda ise Elif’in kendisi oturuyor. İlk müzik videosunda yönetmenlik yapmayı tercih eden sanatçı, şarkının duygusal dünyasını ve görsel anlatımını birebir kendi bakış açısından aktarmak istedi.

“Hurt You”, yalnızca bir ayrılık ya da kırgınlık hikâyesi anlatmıyor. Şarkı; öfke, ihanet, hayal kırıklığı ve iyileşme arasındaki ince çizgiyi keşfediyor. Elif’in ilk resmi çıkışı olmasına rağmen, proje genç sanatçının güçlü görsel dili, yaratıcı kontrolü ve dürüst anlatımıyla dikkat çekiyor.

Yakında dünya çapında yayımlanacak olan “Hurt You”, Elif’in müzikal yolculuğunun ilk adımı olmasının yanı sıra, dinleyicilere kendi duygularıyla yüzleşebilecekleri karanlık ama samimi bir alan sunmayı hedefliyor.

Elif’in merakla beklenen ilk teklisi “Hurt You” ve beraberindeki resmi müzik videosu, 24 Temmuz 2026 tarihinde başta Spotify, YouTube ve Apple Music olmak üzere tüm dijital platformlarda dünya çapında dinleyicilerle buluşacak.