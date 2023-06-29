Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük

29.06.2023 12:43

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, antibakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe edilen Madonna'nın sağlık durumu ciddi olduğu için ailesi bilgi vermekten kaçındı. Madonna'nın kızı Lourdes Leon ise annesini yalnız bırakmadı. Madonna'nın dünya turnesi ise hastalığı nedeniyle ertelendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Antibakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı entübe edildi. Madonna'nın ailesi yaptığı açıklamada sağlık durumunun çok ciddi olduğu için gizli tuttuklarını belirterek "Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik" dedi.

KIZI YALNIZ BIRAKMIYOR

Page Six'in özel haberine göre, yoğun bakımdan çıktığı belirtilen Madonna, hastanenin normal bir odası alındı. Tedavisi devam edilen şarkıcının 26 yaşındaki en büyük kızı Lourdes Leon ise annesi bu süreçte bir an olsun yalnız bırakmadı. Şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi veren ailesi, Madonna'nın 24 Haziran Cumartesi günü hastaneye kaldırıldığını ve durumun çok ciddi olduğu için gizli tutmayı tercih ettikleri söyledi.

Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük

"ONU KAYBEDECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİRKAÇ GÜN GEÇİRDİK"

Madonna'nın mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyleyen aile, "Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna'nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz" dedi.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük
Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük
YORUMLAR
500
Madonna, Bakteriyel Enfeksiyon Sebebiyle Hastanelik Oldu Madonna, Bakteriyel Enfeksiyon Sebebiyle Hastanelik Oldu

Madonna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük - Son Dakika


Son Dakika
12:35 2024 Yerel Seçimleri Öncesinde En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları Anketi! Gözler İmamoğlu'nu Aradı
12:31 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! 5 kişilik listede İmamoğlu yer almadı
12:29 Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük
12:25 Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük
12:16 Samatta'nın dönüş yolunda dinlediği şarkı Fenerbahçe taraftarlarına gönderme mi?
12:12 Samatta'dan Fenerbahçe'ye dönüş yolunda ilginç paylaşım! Dinlediği şarkının sözleri çok manidar
12:03 Et ve Süt Kurumu kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alınacak
11:59 Son Dakika: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak! İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen fiyat
11:54 Dünyanın En Küçük Çantası 63 Bin Dolara Satıldı
11:49 İğne deliğinden geçebilecek kadar küçük olan mikroskobik çanta 63 bin dolara satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 13:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement