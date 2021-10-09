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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar - Son Dakika

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar

09.10.2021 15:21
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar

'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili bakın nerede görüntülendi. İşte detaylar...

Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları romantik paylaşımla aşk yaşadıklarını adeta doğruladılar.

"KOMİK VE EĞLENCELİ"

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Alp Navruz hakkında "Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli" demişti.

AŞK İDDİASINI YALANLAMADI

Geçtiğimiz günlerde bir lansmana katılan Alp Navruz, partneri Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanlamamıştı.

BAŞ BAŞA ROMANTİK YÜRÜYÜŞ

Snob Magazin'in haberine göre; İkili, önceki gün İzmir'in Seferihisar ilçesinde görüntülendi.

Sabaha saatlerinde bir hayranlarının kamerasına takılan ikilinin baş başa kahvaltığı yaptığı öğrenildi.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan kaçamadı! Böyle yakalandılar - Son Dakika Magazin


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