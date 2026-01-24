Magazin Bahane'de Ömer Sarıgül iddiaları masaya yatırıldı - Son Dakika
Magazin Bahane'de Ömer Sarıgül iddiaları masaya yatırıldı

24.01.2026 11:18
Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Revna ve Ömer Sarıgül arasında yaşanan süreçle ilgili dikkat çeken iddiaları ve sosyal medyada gündem olan başlıkları tüm yönleriyle değerlendirdi.

Haberler.com ekranlarında izleyiciyle buluşan Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde, kamuoyuna yansıyan iddialar, boşanma sürecindeki çelişkiler ve sosyal medya paylaşımlarının etkisi ele alındı. Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, olayın perde arkasını tartışarak tarafların tutumlarını ve kamuoyunda oluşan algıyı detaylı şekilde yorumladı.

Revna Sarıgül ile iş insanı Ömer Sarıgül arasında yaşanan süreç, son dönemde sosyal medya paylaşımları, karşılıklı iddialar ve mahkemeye yansıyan başlıklarla gündeme geldi. Revna Sarıgül'ün şiddet gördüğünü öne sürmesiyle başlayan tartışmalar, uzaklaştırma kararı, aldatma iddiaları ve aile içi yaşananlara dair soru işaretleriyle magazin kamuoyunun dikkatini çekti. Konu, hukuki boyutunun yanı sıra sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle de geniş yankı uyandırdı.

"ASLINDA MAĞDURUN ÖMER SARIGÜL OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Programda konuşan yorumcular, olayın ilk etapta Revna üzerinden okunduğunu ancak süreç derinleştikçe mağduriyetin Ömer Sarıgül tarafında yoğunlaştığını savundu. Hakan Solaker, yaşananların tek taraflı anlatımlarla kamuoyuna sunulduğunu belirtti.

"BOŞANMAK İSTEDİĞİN EŞİ 1 AYDA 13 KEZ EVE ALIR MISIN?"

Gökay Kalaycıoğlu, boşanma talebinde bulunulan bir eşin kısa süre içinde defalarca eve kabul edilmesini sorgulayarak bu durumun çelişkili olduğunu dile getirdi. Bu durumun iddiaların samimiyetini zedelediğini ifade etti.

"SOSYAL MEDYADA İTİBAR SUİKASTİ YAPILDI"

Programda, sosyal medya üzerinden yapılan "şiddet gördüm" paylaşımlarının Ömer Sarıgül'e yönelik bir itibar suikastine dönüştüğü iddia edildi. Solaker, bu tür iddiaların hukuki zeminde değil, algı üzerinden yürütülmesini eleştirdi.

"ALDATMA VARSA DAVA DOSYASINDA YER ALMALI"

Hakan Solaker, aldatma iddialarının gerçek olması halinde bunun sosyal medyada değil, dava dosyalarında yer alması gerektiğini vurguladı. Hukuki süreçlerin dışında yapılan açıklamaların tarafları daha da yıprattığını söyledi.

"AİLE İLİŞKİLERİ EVLİLİKLE KARIŞTIRILMAMALI"

Programda, evlilik ilişkisinin kayınvalide ve kayınpederle olan bağlarla karıştırılmaması gerektiği ifade edildi. Kalaycıoğlu, "Sen bu adamla evlendin, ailesiyle değil" sözleriyle evlilik sınırlarının altını çizdi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI DELİL BULUNAMADIĞI İÇİN BOZULDU" İDDİASI

Programda konuşulan iddialara göre Revna Sarıgül, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak mahkemenin bu kararı, şiddete dair somut delil bulunamadığı gerekçesiyle bozduğu öne sürüldü. Gökay Kalaycıoğlu, bu sürecin kamuoyuna yansıdığı gibi ilerlemediğini ifade etti.

ALDATILMA İDDİASI VE 9 KASIM GECESİ SORU İŞARETLERİ

Programda ayrıca Ömer Sarıgül'ün aldatıldığına dair iddialar da gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre, 9 Kasım 2025 gecesi Revna Sarıgül'ün "Eve gelme, gelirsen polisi ararım" diyerek Ömer Sarıgül'ü tehdit ettiği, aynı gece kendisinin evden ayrıldığı belirtildi. İddiaya göre iki çocuk evde bakıcılarla kalırken, Revna Sarıgül'ün o gece nerede kaldığına dair net bir açıklama ya da ispat sunulamadı.

Gökay Kalaycıoğlu, Hakan Solaker

Magazin Bahane'de Ömer Sarıgül iddiaları masaya yatırıldı
