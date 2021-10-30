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Denizli Büyükşehir cumhuriyet coşkusunu Nil Karaibrahimgil ile yaşattı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir cumhuriyet coşkusunu Nil Karaibrahimgil ile yaşattı

30.10.2021 00:58
Denizli Büyükşehir cumhuriyet coşkusunu Nil Karaibrahimgil ile yaşattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'i Denizlililerle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'i Denizlililerle buluşturdu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil konseri düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli ile konser alanını saatler öncesinden dolduran on binlerce Denizlili katıldı. Sanatçı Nil Karaibrahimgil birbirinden güzel şarkılarını Denizlililer için söyledi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında eserlerini hep bir ağızdan söyleyen Nil Karaibrahimgil, böylesi güzel bir etkinlikte kendisini Denizlililerle buluşturan Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

"Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız"

Ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden kahramanları asla unutmayacaklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Cumhuriyetimiz kutlu olsun, her zaman var olsun, ilelebet payidar olsun. Kurtuluş Savaşımızın lideri, önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere ülkemizi düşmandan kurtarmak için mücadele eden herkese, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu ülke çok zor şartlar altında kuruldu. Biz burada hür ve bağımsız yaşayalım diye ecdadımız canını toprağa verdi, kendini feda etti. İnşallah vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Sizlere güveniyoruz. Bayramımız kutlu olsun, yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi.

"Siz her şeyin en iyisine layıksınız"

Denizli halkının Cumhuriyet Bayramını kutlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise gençlere seslenerek, "Cumhuriyete olan inancınızı ve güvencinizi ortaya koydunuz. Biz de sizin büyükleriniz olarak özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın düzenlemiş olduğu bu konseri sizin için tertip ettik. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Çünkü sizler Cumhuriyetin gençlerisiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, sanatçı Nil Karaibrahimgil'e Denizli'nin simgesi horozu figürü bulunan plaket verdi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Nil Karaibrahimgil, Cumhuriyet, Denizli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Denizli Büyükşehir cumhuriyet coşkusunu Nil Karaibrahimgil ile yaşattı - Son Dakika Magazin


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