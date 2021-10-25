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Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü - Son Dakika

Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü

25.10.2021 13:25
Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2.5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'le ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Erçel'in bu paylaşımı sevenlerini hem üzdü hem de duygulandırdı. İşte detaylar...

Uzun süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk annesi Aylin Erçel, 2019 yılında henüz 48 yaşında hayatını kaybetmişti.

Her fırsatta annesi olan özlemini dile getiren Erçel, yaptığı açıklamalarla sevenlerini duygulandırdı.

"GİT GİDE SANA BENZİYORUM"

Annesinin çocukluk fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Hala o küçük kız çocuğusun sen. Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklar ve heyecansın. Git gide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum. ve çok güzelsin anne. Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin" ifadelerini kullandı.

Erçel'in duygusal mesajı sevenlerinden büyük beğeni topladı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu. İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi. Hande Erçel'in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu. 2016 yapımı "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde Burak Deniz'le, 2017 yapımı "Siyah İnci" dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü. Erçel son olarak Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldı.

Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü
Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü
Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü
Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü

Hande Erçel, Sinan Güzel, Kanser, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel'in bu sözleri sevenlerini üzdü - Son Dakika Magazin


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