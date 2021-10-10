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Herkes bu diziyi konuşuyor... Bu K-Drama bir başka - Son Dakika

Herkes bu diziyi konuşuyor... Bu K-Drama bir başka

10.10.2021 08:29
Herkes bu diziyi konuşuyor... Bu K-Drama bir başka

Bugünlerde herkesin dilinde 'Squid Game' var. Sosyal medyada bu diziyle ilgili mutlaka bir paylaşıma rastlıyoruz.

Bugünlerde herkesin dilinde 'Squid Game' var. Sosyal medyada bu diziyle ilgili mutlaka bir paylaşıma rastlıyoruz. Instagram'ı açıyoruz, yeşil eşofmanlı, kırmızı tulumlu, maskeli insanlar; TikTok'ta devasa bir oyuncak bebek, derken sağımız solumuz 'Squid Game' oldu. 17 Eylül'de Netflix'te prömiyeri yapılan bir Kore yapımı bu. Ben Kore yapımı dizilere karşı önyargılı biri olarak "Hala nasıl izlemedin" sorularına daha fazla maruz kalmamak adına kendi kendime "Eğer biri daha bana bu diziyi sorarsa ilk bölümünü izleyeceğim" dedim. Geçen hafta sayfa tasarım ekibimizden Ozan (Sile), soruyu soran kişi oldu. Hafta sonu diziyi izlemek için ekranın karşısına geçtim. Cumartesi günü soluk soluğa tüm bölümleri bir çırpıda bitirdim. O gün yine sosyal medya 'Squid Game'le çalkalanıyormuş. Sonra K-Drama'lara bakayım, çok mu önyargılı yaklaşmışım diye düşündüm. Ancak baktım ki 'Squid Game'in Kore dramalarıyla benzerliği hiç yokmuş...

İZLEYENLER NE DİYOR?

KEŞKE BÖYLE FARKLI DİZİLER YAPILSA

Yeşim Erol, 16

K-Drama'yı K-Pop dinlemeye başladığımda keşfettim. Bazılarını izlemeye başladım. Kısa bölümler, duygusal temalar hoşuma gidiyordu. 'Squid Game'in yayımlanacağı tarihi iple çektim çünkü K-Drama'lardan farklı olacağını biliyordum. Sevdiğim karakterlerden farklı konseptte bir şeyler izlemek çok hoşuma gitti. Keşke böyle farklı diziler hep yapılsa da heyecanla izlesem.

SANIRIM ARTIK BAĞIMLISIYIM

Ceren Çalışkan, 21

'Squid Game' listelerde, en çok izlenenler arasındaydı. Konusunu hiç bilmiyordum. Kore dizilerini pek sevmem. O yüzden önce izlemek istemedim. Arkadaşlarımla buluşunca bir gün, sekiz kişilik grupta bir tek benim izlemediğimi fark ettim. Heyecanla bahsediyorlardı. Akşam izlemeye başladım. Sonra onlardan K-Drama önerileri istedim bu defa. Sanırım artık ben de Kore dizilerinin bağımlısı oldum.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

Yiğit Özkılıç, 29

Genel olarak Kore yapımı dizileri, 'kulak yorucu' olduğunu düşünerek izlemiyordum. 'Squid Game' izlememin sebebi, kız arkadaşımın ısrarı ve diğer Kore dizilerinin aksine daha ilgi çekici, alışılmışın dışında bir konusu olmasıydı. Diziyi iki günde bitirdim.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Melis İzel Yeni, 31

Arkadaşlarımın tavsiyeleriyle 'Squid Game'i izlemeye karar verdim, üç günde bitirdim. Bir WhatsApp grubunda dizinin, distopya türüne en iyi örneklerden olduğu konuşuluyordu. İzleyince ben de, dünyada artan ekonomik eşitsizliklere gönderme yapıldığını düşündüm.

TWITTER KULLANICILARI NE DİYOR?

@badaeri: An itibariyle 'Squid Game'i bitirdim ve dizi kesinlikle boşuna övülmüyor, çok sevdim. Karakterlere kanım ısındı ve şaşırdım. Genel K-Drama tarzından çok uzak. Yine de 10 numaraydı.

@gurellbatu: Normalde Japon ya da Kore filmlerini hiç sevmezdim ama bu Güney Kore dizisi benim önyargımı bozdu... #SquidGame

@kpoylis: Instagram Reels'ımın tamamını 'Squid Game' oluşturuyor, Korece öğrenmeme çok az kaldı.

@ecz_buraksahin: 'Squid Game' Türkiye versiyonu olsa hangi oyunlar oynanırdı acaba?

@bzkrtnrr: "Ya bu Squid Game neymiş bir bakayım" dedim, yanlışlıkla bitirmişim.

DİKKAT, SPOILER İÇERİR!

Adını geleneksel bir Güney Kore çocuk oyunundan alan 'Squid Game', 456 yarışmacının 45.6 milyar won para ödülünü kazanmak için katıldığı bir hayatta kalma oyununu anlatıyor. Dünya izlenme listelerinde hep zirvede olan dizi, bu oyunu, maddi sıkıntıları nedeniyle katılan 456'ncı yarışmacı Gi-hun karakterinin üzerinden anlatıyor.

Herkes bu diziyi konuşuyor... Bu K-Drama bir başka

Dizi, dünya izlenme listelerinde zirvede...

"KİM DERDİ Kİ 'PARAZİT' DİYE BİR KORE FİLMİ OSCAR ALACAK!"

Elçin Yahşi, Gazeteci - TV yazarı

Kore yapımlarını daha önce de izliyordum tabii. Fanatik fandom gibi oyunculara hayranlıktan ötürü değil de, dramaların konularına göre... Bize çok yakın konuları var. 'Squid Game'in de mesela bir 'Survivor'dan çok büyük bir farkı yok. Bence tam da zamanıymış 'Squid Game'in. Bütün dünyanın fakirleştiği, yüzde 1'le aranın açılmaktan öte uçuruma döndüğü bu zamanda herkes kendinden bir şey bulabilir yarışmacılarda. Tıpkı yerli dizilerdeki gibi mantık hataları gırla gidiyor ama bütün bölümleri bir oturuşta bitirdim, mesai gibi. İnsan hikayeleri her zaman ilgimi çeker, bu dizi de karakterler üzerine kuruluydu. Onlara sinir ola ola izledim. Bundan beş yıl önce kim derdi ki 'Parazit' diye bir Kore filmi Oscar alacak, bütün dünyada izlenecek! Burada Netflix etkisinden söz etmemek mümkün değil, altyazılı dizi film izlemeyi hayatımıza giderek daha çok yerleştiriyor.

Herkes bu diziyi konuşuyor... Bu K-Drama bir başka

Squid Game, oyunlar, Medya, Kore, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Herkes bu diziyi konuşuyor... Bu K-Drama bir başka - Son Dakika Magazin


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