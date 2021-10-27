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Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki... - Son Dakika

Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...

27.10.2021 11:25
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...

1.5 yıldır ABD'de yaşayan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği kıyafet ve yaptığı makyajla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o kareler...

Cadılar Bayramı kutlamaları ABD'de tam gaz devam ediyor.

Amerika ve Türkiye arasında uzun süredir mekik dokuyan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki akşam bir partiye katıldı.

Eski make-up artisti olan Durmaz yüzüne yaptığı korku filmini anımsatacak sıra dışı makyajıyla dikkat çekse de jartiyer tercih ederek tüm bakışları üzerinde topladı.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programına konuk olan Kerimcan Durmaz, üç yıl önce Instagram hesabı üzerinden paylaştığı müstehcen videoya ilişkin konuşmuştu.

Kerimcan Durmaz açıklamasında, "Bazı kesim benim bilerek yaptığımı düşündü ama kim bilerek ayağına sıkar ki! Bedelini çok ağır ödedim. Aklınıza gelmeyecek şeyler yaşadım ve bunu yaşadığımda 23 yaşındaydım. İntihar etmeyi falan düşünüyordum..." demişti.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı.

Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekanda cinsel yönelimi nedeniyle şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.[13] COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan: Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz? sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı.

Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı. Şu an YouTube üzerinden videolu içerikler üretmeye devam ediyor.

Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...
Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki...

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kerimcan Durmaz, Cadılar Bayramı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz'dan yeni skandal! Öyle bir poz verdi ki... - Son Dakika
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