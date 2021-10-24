Murathan Mungan Şarkıları'nın Senfoni Orkestrası ile yeniden yorumlandığı konserin kadrosunda Demet Sağıroğlu ve Ceylan Ertem gibi güçlü yorumcularla birlikte sevilen ünlü oyuncular da yer aldı. Yıllar önce oynadığı Rent müzikalindeki performansıyla çok beğenilen Pelin Akil , kendi yazdığı ve yorumladığı parça ile 2021 Number1 Video Müzik ödüllerinde "En İyi Dizi Şarkısı" ödülünü alan Başak Gümülcinelioğlu, oyunculukları kadar yorumcu olarak da çok beğenilen Uraz Kaygılaroğlu ve Tansel Öngel . Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası gecede kadrodaki sanatçılara eşlik etti.

Hiç ara vermeden 2,5 saat sahnede performans sergileyen senfoni orkestrası ve şarkılara sesleri ile hayat veren sanatçılar, izleyicileri büyüledi. Duygusal anların eğlenceli dakikalarla renklendiği konserde, izlemeye gelen binlerce kişi her bir şarkıya dev koro halinde eşilk etti.

Murathan Mungan'ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü'ye ve proje daha önce Senfonik Şebnem Ferah , Senfonik İbrahim Tatlıses , Broadway'den İstanbul'a Müzikaller, Senfonik Divalar-Nilüfer gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca'ya ait.

MURATHAN MUNGAN'A YAKIŞMADI