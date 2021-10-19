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Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek - Son Dakika

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek

19.10.2021 19:24
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner'in Yeşilçam'ın usta oyuncusu ile yakın akraba olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son olarak Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinde rol alan Miray Daner, adından sıkça söz ettiriyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner, Aras Bulut İynemli ile kuzen olmasının yanı sıra, Türk sinemasının usta ismi İlhan Daner ile de akraba çıktı.

Daner ile İynemli'nin kuzen olduklarını söylemiş Daner de 'evet, halamın oğlu' diyerek doğrulamıştı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlhan Daner'in, Miray Daner'in dedesinin kardeşi olduğu öğrenildi.

İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan İlhan Daner, "Seninle Bir Sonbahar" isimli bir de 45'liği bulunmaktadır.

"Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazanmıştır.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı. İlhan Daner geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Güzel oyuncu rol aldığı 'Medcezir', 'Bir Litre Gösyaşı', 'Hakan Muhafız' ve 'Saygı' gibi sevilen projelerden tanınıyor.

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek

Oğulcan Engin, Miray Daner, İlhan Daner, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner hakkında şok eden gerçek - Son Dakika
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