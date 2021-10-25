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Ordu'da Demet Akalın rüzgarı - Son Dakika

Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

25.10.2021 11:28
Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği halk konserinde yağmur altında binlerce insanı coşturdu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği halk konserinde yağmur altında binlerce insanı coşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen Sonbahar Gençlik Konseri'ne binlerce kişi katıldı. Türk pop müziğinin ünlü ismi Demet Akalın, Karadeniz'in sevilen ismi Ekin Uzunlar ve Türk halk müziğinin ustalarından Çetin Akdeniz'in sahne aldığı Ordu'da yoğun yağmura rağmen gençler gönüllerince eğlendi.

Türk halk müziği sanatçısı Çetin Akdeniz bağlamasıyla binlerce insan türkülerden demet sunarken, Ekin Uzunlar Karadeniz şarkıları ve kemençe eşliğinde şovlarıyla gençleri coşturdu.

Ünlü popçu Demet Akalın'ın sahneye çıktığında başlayan yağmura rağmen gençler alandan ayrılmadı. Demet Akalın şarkıları ve şovlarıyla binlerce insanı coşturarak unutulmaz bir gece yaşattı. - ORDU

Ordu'da Demet Akalın rüzgarı
Ordu'da Demet Akalın rüzgarı
Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Demet Akalın, Türk, Ordu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ordu'da Demet Akalın rüzgarı - Son Dakika Magazin


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