Magazin programında yorumcu olan Mesut, farklı konularda da yorum yapar.

Magazin

Magazin programında yorumcu olan Mesut, konularla alakasız yorumlarda bulunur. Spor, siyaset, çocuk gibi konuları ele alan farklı programlarda da Mesut hep yorumcu olarak yerini alır.

Nişanlı olan Feride ve Sadık aileleri ile birlikte pikniktedir. Ailelerin küçük çocukları Jale ve Burcu bilmeden herkesin birbirlerinin arkasında söylediği şeyleri açığa çıkarır ve sürekli pot kırarlar.

İsmail ve Mustafa kız arkadaşları Jale ve Yeter'i akıl hocaları olarak gördükleri Hayati Baba ile tanıştırırlar. Hayati sürekli içinde hayvanların geçtiği özlü anlamsız sözler söyler.

Kızlar Hayati'nin boş konuştuğunu fark edince İsmail ve Mustafa'nın da anlamasını sağlarlar. Hayati'nin eşi Mehtap gelince herkes şaşkına döner.

Mesut, eşi Çiçek ve arkadaşı İbrahim'le kafede oturur. Çiçek'in ikizi Çiğdem gelir. Mesut Çiğdem'in İbrahim ile sevgili olduğunu öğrenir.

Dolayısıyla eşinin ikizi olduğu için İbrahim'in kendi eşi Çiçek'i de beğendiği anlamına geldiğini söyler ve ilişkiye onay vermez. Çiçek ve Çiğdem olaylardan dolayı sürekli mekanın dışına gidip gelirler. Mesut en sonunda farkında olmadan büyük bir hata yapar.

Fikri ve Yeter, oğulları Sadık'ın görevli olduğu Meclis'te ucuza yemek yemek için lokantaya gizlice vekil gibi girerler. Fikri yakalanmamak için vekil gibi davranır ve diğerleriyle istemeden yaptığı konuşmalarla etrafındakileri etkiler. Gazeteci Ozan gelir Fikri'yle röportaj yapar, Fikri'ye destekler git gide büyür.

Muhalif haber spikeri Mesut yazlıkçıların olduğu bir siteye taşınmıştır. Site sakinleri Mesut'u hayranlık ile karşılar ve yakasını bırakmazlar.

Evine gitmeye çalışan Mesut'a izin vermeyen site sakinleri sonunda sert bir tepki ile karşılaşır.