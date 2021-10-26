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Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi - Son Dakika

Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi

26.10.2021 19:25
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatı merak konusu olmuştu. Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan Balaban, İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. Çiçeği burnunda sevgililerden dikkat çeken aşk itirafı geldi...

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı gündem oldu.

Yarışmada annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan kavga etmiş aile nişanı atmıştı.

"SENİNLE GEÇEN HER GÜNÜM ÇOK GÜZEL"

İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban ile araç içerisinde çekilmiş aşk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Balaban'ın "Seninle geçen her günüm çok güzel" demesi dikkat çekti.

Survivor İsmail ve İlayda, geçtiğimiz haftalarda da ATV üzerinde görüntülenmişti.

Survivor İlayda daha önce de sevgilisini yağlı güreşte yalnız bırakmamış ve "İsmail bana yağlı güreşi sevdirdi. Ben de kendisine destek vermek için Körfez Taşköprü Güreşleri'ne geldim" demişti.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsetmişti: "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

NE OLMUŞTU?

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" şeklinde konuşmuş ve sözleri gündem olmuştu.

Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi
Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi

İsmail Balaban, Ümmü Gülsüm, Survivor, Balaban, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'un sevilen yarışmacılarından aşk itirafı geldi - Son Dakika Magazin


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