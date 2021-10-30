Tekirdağ'da Edis rüzgarı esti

Ünlü sanatçı Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde konser verdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Kutlama programları kapsamında Kapaklı Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte, ünlü sanatçı Edis konser verdi. Kapaklı Şehir Stadı'nda gerçekleşen konsere binlerce genç katılım sağladı.

En sevilen şarkılarını Kapaklılılar için seslendiren Edis, gecenin sonunda büyük alkış toplayarak sevenlerine veda etti. - TEKİRDAĞ