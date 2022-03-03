'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak? - Son Dakika
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'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak?

03.03.2022 13:27

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'da yani bölüm bu akşam yayınlanıyor. Yeni bölümde Fırat Bulut Barış'ın kara kutusu Sasha'nın peşinde.

Fırat Bulut hapisten çıkar 2 ay görevi geri iade edilmeyi bekler ancak bu süreçte hem Ali'nin hem de eşi Zeynep'in intikamını almak için çalışır. Fırat Bulut, Barış'ın kara kutusu Sasha'nın peşindedir.

FIRAT, SASHA'NIN PEŞİNDE

Göreve dönen Fırat Bulut ilk olarak Ferda cinayeti üzerine odaklanır ve medyaya Ferda'nın cesedinin bulunduğu haberini gönderir. Sasha Ferda'yı ormana gömmüştür; nasıl olur da polis bulabilmiştir. En iyisinin gidip bakmak olduğuna karar veren Sasha Ferda'yı gömdüğü yere gider; peşinde ise Hacı ile Fırat vardır.

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BARIŞIN ATTIĞI HER ADIMDAN HABERDAR

Orman da Sasha'yı yakalayan Fırat ile Hacı Ferda'nın da cesedinin üzerinde durmaktadır. Fırat Bulut 2 aylık sürede boş durmamış Zahit Yesari'nin eski sağ kolunu kendi tarafına çekmiştir; çünkü Zahit Yesari'nin sağ kolu da onun Barış olmadığını bilen bir kaç kişiden biridir. Barış seni de öldürecek gel iş birliği yap diyen Fırat Bulut Zahit Yesari'nin en yakın adamını da kendi tarafına çeker ve Fırat böylece artık Barış'ın attığı her adımdan haberdardır

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Son Dakika Magazin 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak? - Son Dakika


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