Mahmut Tuncer\'in kızı Gizem Tuncer: \'Zengin biri gelip benim cebime para koyamaz\'

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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer oldu. Özel hayatından konuşan Tuncer, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi.

"ZENGİN BİRİ GELİP BENİM CEBİME PARA KOYAMAZ"

Daha önce yaptığı "Parasız adam gereksiz adam" yorumu hatırlatılan Gizem Tuncer, "Ben birine bakmam, bunu isteyen yapabilir. Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Hiçbir kadın da duyamaz. Cebine harçlık koyduğumuz her insana hükmetme hakkımız doyuyor. Ben özgür ve hür insanlardan etkilenirim. Dolayısıyla da evet benim için gereksiz adam. Babasının şirketlerini kendisinin gibi gösteren adamlar da bana iyi gelmiyor. Ben tekneleri, yatları olsun demiyorum. Bana denk biri olsun. Anlaşabileceğim, ortak zevklerimizin olduğu ve kendini sürdürebilen biri olsun. Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem. Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. O kim ki benim cebime para koyabiliyor. Ben bunu da kabul etmem, herkes kendine yetebilsin. Evlenildiğinde bir hayat paylaşıldığında ortak hesap olabilir. Ben Mahmut Tuncer'in kızı olmayıp standart şekilde geçinen biri olsaydım da yine denk birini isterdim" ifadelerini kullandı.

"KENDİME UYGUN BİRİYLE OLMALIYIM"

Sana hayatının aşkını yaşatabilecek bir adam karşına çıksa ve sana kalbinden başka verecek bir şey olmazsa ne olacak?" sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, "Kalbini de vermesin. Aşk dediğin şey 2-3 seneye bitiyor. Ben istediğim yere gitmediğim mutsuz olan bir tipim. 1-2 sene gitmesem olur ama 11 sene sonra gitmezsem mutsuz olurum. Bile isteye böyle bir gündeme girmem. Ben bu durumu ablamda da gördüm. Bir yerden sonra patlıyor ve yürümüyor. Kendine uygun biriyle uygun şartlarda biri olmalı. Umarım böyle birine aşık olmam."

"GİTTİĞİM YERDE BÜTÜN HESABI BEN ÖDERİM"

"Aşk mı para mı?" sorusuna da cevap veren Tuncer "İlk 2 sene aşk ama sonra para. Para yoksa ne yapacağız? Eve su, kira, aidat geliyor ben bunları tek ödemek istemem. Hayatımdaki insanla bu parayı bölüşebiliyor olmam lazım. Herkes kendine sahip çıksın. Ben hesabımı da kimseye ödetmem. Bütün hesapları ben öderim. Cebimde param yoksa o yemeğe zaten gelmem" dedi.