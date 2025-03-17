Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı

Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberiyle sarsılmıştı.

CENAZEYE KATILAMAMIŞTI

Yurt dışında olduğu için üvey annesinin cenazesine katılamayan ünlü sanatçı, Türkiye'ye döner dönmez soluğu Bingöl'de aldı. Zühre Bazencir'in mezarını ziyaret eden Kırmızıgül, burada gözyaşlarına boğuldu.

"BENİM İÇİN VEFA BORCUYDU"

O anları sosyal medya hesabından 'Annem Annem' şarkısı ile paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Türkiye'ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir'in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yâd ettik" ifadelerine yer verdi.

"ZAMAN ACIYI HAFİFLETMİYOR"

Daha sonra 6 Aralık 2024'te kaybettiği annesi Faike Arık'ın mezarını ziyaret etmek için Diyarbakır'a giden sanatçı, "Zaman denilen şey acıyı hafifletmiyor, sadece insana alıştırıyor. Mezarının başında diz çöktüm, toprağına dokundum. Sanki hâlâ oradaydı… Elimi uzatsam saçlarımı okşayacak gibiydi. Dualar ettim, gözlerimi kapatıp onu hissetmeye çalıştım ama geriye sadece bir boşluk kaldı; Derin ve tarifsiz bir özlem... Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi… Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor. Şu an dinlediğiniz 'Annem Annem' isimli eseri onun için bestelemiştim. Ve ben şu an bu eseri ne yazık ki sahnelerde okuyamıyorum. Uzun sürede okuyamayacağım. Okursam dağılırım, okursam iptal olurum" dedi.