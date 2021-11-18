Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi

Uzun süredir müzik sektöründen uzak kalan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, ''Hoş Geldin'' isimli albümünü, 2022'de sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi.

16 YIL BOYUNCA BİRÇOK FİLM PROJESİNE İMZA ATTI

16 yıl boyunca sinemaya ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, Mucize, Güneşi Gördüm, Beyaz Melek ve daha fazla projelere imza attı. Sevenlerinin müziğe dön çağrısına sessiz kalmayan sanatçı, dönüşünü sosyal medya hesabından duyurdu.

"2022'DE 'HOŞ GELDİN' İSİMLİ ALBÜM YAYINLANACAK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ''Hoş Geldin'' diyerek sizlerle buluşacağım anı bekliyorum. 'Hoş Geldin' ismini taşıyan albümümüz, tüm dünyada 2022'nin ilk albümü olarak çıkacak. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece saat 00.01'de çıkacak olan albüm', A1 Müzik etiketiyle, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak. Bu değerli albüm, dijital platformların dışında, CD ve dubble Plak olarak müzik marketler ve satış sitelerinde yerini alacak. Yeni albümünün kayıtları Prag ve İstanbul' da yapıldı. Albüme Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası eşlik etti." sözlerine yer verdi.