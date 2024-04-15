Mahsun Kırmızıgül, hakkında çıkan iddialara isyan etti: Yıkılmadım, ayaktayım

ferhat eser:

şu insanların uğraştığı şeylere bak bukadar cahil insanla nasıl aynı havayı soluyoruz biz inanamıyorum yalan haber yapacağınıza şu ülkeye ne faydam olur ne ürete bilirim istihdam nasıl sağlarım diye düşünecekleri yerde nerde boş iş var onların peşinde koşuyorlar yazık