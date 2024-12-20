Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı

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Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül, sahne aldığı mekanda zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Şarkılarını annesinin anısına okuduğunu belirten ünlü şarkıcının bir ara sahnede hüngür hüngür ağladığı görüldü.

20.12.2024 10:39
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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık 99 yaşında hayata veda etmişti. Arık, Diyarbakır'da yoğun katılımın olduğu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şarkıcı, 99 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Faike Bezencir için "O benim diğer yarım" demişti. Kırmızıgül, annesini toprağa verdikten sonra ilk kez sahne aldı.

ANNESİNİN ANISINA SÖYLEDİ

İzmir'de sahne alan ünlü şarkıcı, "Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı

SAHNEDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Mahsun Kırmızıgül, annesi Faike Arık'ın en sevdiği şarkı olan 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcının bir ara sahnede hüngür hüngür ağladığı görüldü.

"ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUM"

Yaklaşık bir buçuk saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen ünlü sanatçı "Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum" diyerek hayranlarının karşısında ayrıldı.

Mahsun Kırmızıgül\'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı

Mahsun Kırmızıgül, Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tarık Aldemir:
    Allah cc rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
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