Makyajsız görüntülenen ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle büyüledi!

Amber Heard, Johnny Depp ile yaşadığı çalkantılı dava sürecinden üç yıl sonra sahnelere güçlü bir dönüş yaparken, makyajsız doğal haliyle dikkat çekti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, Massachusetts'te sahnelenen Spirit of the People adlı oyunun son gösterimlerine hazırlanırken fit fiziğiyle kameralara yansıdı. Siyah spor sütyeni ve biker şort giyen Heard, spor çantası ve telefonu elinde, makyajsız yüzüyle doğal güzelliğini sergiledi.

Üç çocuk annesi olan Heard, Johnny Depp ile yaşadığı 2022'deki çok konuşulan davayı geride bırakmıştı. Oyundaki rol arkadaşlarından biriyle karşılaşırken gülümsemesi objektiflere yansıyan Heard, sosyal medyada paylaştığı makyajsız selfieyle de hayranlarından büyük destek aldı. Fotoğrafına, "Bu hafta sonu son gösterim… Spirit of the People'u izlemek için son şans!" notunu düştü.

Mayıs ayında ikiz bebekleri Agnes ve Ocean'ı dünyaya getiren Amber Heard, Jeremy O. Harris'in yazdığı oyunda Genevieve karakterini canlandırıyor. Hayranları onun bu dönüşüne "Amber, doğal ve muhteşem görünüyorsun!", "Makyajsız halin bile sahne ışıklarından parlak!" ve "Seninle gurur duyuyoruz!" gibi yorumlarla destek verdi.

Oyuncunun dört yaşında Oonagh adında bir kızı daha bulunuyor. 2015–2017 yılları arasında Johnny Depp ile evli olan Heard, 2022'deki davada 10 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmiş, karşı davasından ise 2 milyon dolar kazanmıştı. Şu anda bekar olduğu bilinen Amber'ın ikizlerini tek başına mı yoksa bir partnerle mi dünyaya getirdiği ise hâlâ merak konusu.