Malatya'da gençler konser ile coştu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da gençler konser ile coştu

20.05.2022 17:39
Malatya'da gençler konser ile coştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Konseri binlerce Malatyalı genci bir araya getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Konseri binlerce Malatyalı genci bir araya getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediye binası yanında gerçekleştirilen konserde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletler tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletçe coşku ve sevinç içerisinde kutlanan günlere bayram diyoruz. Bu müstesna günlerden biri de 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığı gündür. Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a hareket ediyor. İstanbul'da işgal için gelen donanmaları gördüğünde 'Geldikleri gibi gidecekler' diyor. Bu vatanı ve Cumhuriyet'i kolay elde etmedik. Bu millet öyle bir alicenap bir millet ki, öyle bir kadirşinas millet ki milletler tarihinde çocuklarına, gençlerine bayram armağan edilmiş Türk Milleti kadar güzel bir millet yoktur. Milletimizle ne kadar övünsek azdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatanın birlik ve beraberliği için şehit düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde girmek dileğiyle" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, konuşmasının ardından Kubat'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik Şöleni konserinde Fatih Genç ve Kubat sahne alarak binlerce Malatyalıya unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Gençlik Konseri Havai Fişek Gösterisi ile sona erdi. - MALATYA

Malatya'da gençler konser ile coştu
Malatya'da gençler konser ile coştu
Malatya'da gençler konser ile coştu
Malatya'da gençler konser ile coştu
Malatya'da gençler konser ile coştu

YORUMLAR
500
Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Malatya, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Malatya'da gençler konser ile coştu - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da gençler konser ile coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement