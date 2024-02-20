Yaşar Alptekin, maneviyata yönelerek camide vaaz vermeye başladı

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

1989 yapımı Lambada filmiyle tanınan ve sonrasında kariyerine mankenlik ile oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladı. Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Yaşar Alptekin son olarak cuma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi. Alptekin'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada konuşulurken "Hidayete ermiş ne güzel görüntü" yorumları yapıldı. Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görüntüyü kendi Instagram hesabından yayınlayan Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.