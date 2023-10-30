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Son şampiyon Metin, MasterChef All Star'dan elendi - Son Dakika

Son şampiyon Metin, MasterChef All Star'dan elendi

Son Güncelleme: 30.10.2023 08:48

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya arasında yaşanan eleme heyecanında veda eden isim Metin oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın mücadele ettiği iki aşamalı eleme oyunlarında hayallerine veda eden isim Metin oldu.

JELLER KARIŞTI

Yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan bir tatlı yapmalarını istedi. 100 yazılı bir tatlı yapan yarışmacılar, yaptıkları jelleri karıştırınca ortalık karıştı. Kameralardan hangi jelin kime ait olduğu bulunmaya çalışsa da Metin ve Tanya'nın tabakları karışınca iki başarılı isim ikinci tura kaldı. Yarışmanın ilk etabını başarılı şekilde tamamlayan isimler ise Barış, Cemre, Esra ve Tahsin oldu.

MasterChef All Star'dan elenen isim son şampiyon Metin oldu

SON ŞAMPİYON ELENDİ

Barbaros, Batuhan, Metin ve Tanya ise 2. tura kalarak Mehmet Yalçınkaya'nın "Denizden Kelebek Etkisi" isimli imza yemeğini yapmaya çalıştı. Yapılan tadımın sonunda yarışmaya veda eden isim geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan Metin oldu.

MasterChef All Star'dan elenen isim son şampiyon Metin oldu

"DİKKATLİ OLMAM GEREKİYORDU, OLAMADIM"

Metin'in Tanya'nın elenmemesi için mücadele ettiğini düşünen Somer Sivrioğlu, "Bu işte bir şey olduğunu düşünüyorum. Süre boyunca gözün Tanya'nın tezgahındaydı" dedi. Metin ise "Söylemek istediğim bir şey yok. Bazen bir hata devamını getirir. Dışarıda bazı insanlar bana çok kızacak ama bazen kaybetmek de kazandırır. Beni bu günlere benim verdiğim kararlar getirdi. Dikkatli olmam gerekiyordu ama olmadım" şeklinde konuştu.

Mehmet Yalçınkaya ise "Bu ürünleri yapamayacak biri değilsin ama yapmaya çalıştığın şeyi anladım ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star'dan elenen isim son şampiyon Metin oldu

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son şampiyon Metin, MasterChef All Star'dan elendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son şampiyon Metin, MasterChef All Star'dan elendi - Son Dakika
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