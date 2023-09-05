MasterChef All Star'ın 79. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaptan Dilara ve Sergen tartışıyor

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kaptan Dilara ile Sergen birbirine giriyor.

"İŞİM KAPTANLIK, YARDIMCILIK DEĞİL"

Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı takım kaptanı Dilara, oyun sonunda "İşim kaptanlık benim, yardımcılık değil" diyor. Dilara'nın çıkışına sessiz kalamayan Sergen de "Ne kaptanlığı? Sen çırağım olursun benim. "Dilara sen kaptan olmadın. Buraya getirildin. Anladın mı? Havalara girme fazla" ifadelerini kullanıyor. Sergen'in sözleri karşısında şaşkına dönen ve yüzü asılan Dilara'nın nasıl bir tepki vereceği de bu akşam ekrana gelecek.

DÜN AKŞAM KAPTANLAR BELLİ OLDU

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, şeflerin istediği saç kavurmayı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en lezzetli yemeği yaparak mavi takım kaptanı Sefa oldu. Sefa'nın tercihi üzerine kırmızı takım kaptanı da Dilara oldu.