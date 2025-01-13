MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

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MasterChef'te şampiyon olan Onur Onur Üresin, Beyza Huri Aydın ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayarak "Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" ifadelerine yer verdi.

13.01.2025 14:00
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Masterchef 2024 şampiyonu Onur Üresin, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Beyza ile aşk mı yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"ÇOK TATLI BİR İNSAN"

Beyza için "Benim için çok değerli" diyen Üresin, "İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" dedi.

MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

YARIŞMADA EN ZORLANDIĞI AN

Yarışmada en zorlandığı anı da anlatan Üresin, "Masterchef'te en zorlandığım an ağladığım andı. Masterchef psikolojik bir savaş aslında. Anlaşamadığım insanlar tabii ki vardı. Program sürecinde anlaşmaya çalıştık, o da stres yapıyor. Pazar günleri 15 dakika aileyle görüşme sürecimiz var. Onun haricinde her gün yemek düşünüyorum. Asya mutfağında iyi olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Televizyon, MasterChef, Ünlüler, Magazin, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Gümüş:
    Aynı ortamda bulunan insanlar neden hemen birbirlerine aşık oluyorlar, Cafe Restoran işletiyorum işe aldığım herkes birbirine aşık oluyor sonrada işten çıkıyorlar 33 1 Yanıtla
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