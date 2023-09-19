MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Çiğköfte yarışını kazanarak mavi takım kaptanı olan Ayaz, kırmızı takım kaptanı olarak Kerem'i seçti. Takımında huzursuzluk istemediğini söyleyen Kerem, daha önce sık sık tartıştığı Sergen'i ekibine almadı.

TAKIM ARKADAŞLARINI DİNLEMEDİ

Kırmızı takım kaptanı seçilen Kerem, takımına ilk olarak Barbaros, Esra ve Dilara'yı aldı. Kerem, daha önce birçok kez tartıştığı Sergen'i takımına almak istemeyince Dilara'nın tepkisini çekti. Takım arkadaşlarına resti çeken Kerem, "Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var. Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben. Kaybedebilen insanlarla beraberseniz takım olarak kaybetmek de güzeldir. Ondan güzel dersler çıkar. Harcananlar harcanır harcanmayanlar da ondan ders çıkarır. Kaybetmek için takım kurmuyorum, bu oyunun bir parçası da kaybetmek. Ben takımımda uyumlu, huzurlu, kimsenin kalbini kırmadan çalışacak insanlarla çalışmak istiyorum bu kadar basit" diyerek sitem etti.

SERGEN: SORUNLU BİR İNSANIM

Somer Sivrioğlu'nun "Kırmızı takımda tartışmalar çıktı senin için. Bu konuda ne düşünüyorsun?" demesi üzerine konuşan Sergen, "Bir şey düşünmüyorum şef. Sorunlu bir insanım sonuçta. Bu yüzden de böyle seçildiğimi düşünüyorum. Mutluyum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gecenin sonunda Ayaz'ın kaptan olduğu mavi takımda Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya ve Alican yer alıyor. Kerem'iin kaptan olduğu kırmızı takımda ise Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Batuhan, Sefa ve Eda var.