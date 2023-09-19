MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı - Son Dakika

MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı

Son Güncelleme: 19.09.2023 09:45

MasterChef All Star'ın dün akşam oynanan kaptanlık oyununda kırmızı takımın başına geçen Kerem, daha önce sorunlar yaşadığı Sergen'i ekibine almadı. Takım arkadaşlarının ısrarına rağmen Sergen'e resti çeken almak Kerem, ''Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var. Takımımda huzursuzluk istemiyorum'' dedi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Çiğköfte yarışını kazanarak mavi takım kaptanı olan Ayaz, kırmızı takım kaptanı olarak Kerem'i seçti. Takımında huzursuzluk istemediğini söyleyen Kerem, daha önce sık sık tartıştığı Sergen'i ekibine almadı.

TAKIM ARKADAŞLARINI DİNLEMEDİ

Kırmızı takım kaptanı seçilen Kerem, takımına ilk olarak Barbaros, Esra ve Dilara'yı aldı. Kerem, daha önce birçok kez tartıştığı Sergen'i takımına almak istemeyince Dilara'nın tepkisini çekti. Takım arkadaşlarına resti çeken Kerem, "Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var. Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben. Kaybedebilen insanlarla beraberseniz takım olarak kaybetmek de güzeldir. Ondan güzel dersler çıkar. Harcananlar harcanır harcanmayanlar da ondan ders çıkarır. Kaybetmek için takım kurmuyorum, bu oyunun bir parçası da kaybetmek. Ben takımımda uyumlu, huzurlu, kimsenin kalbini kırmadan çalışacak insanlarla çalışmak istiyorum bu kadar basit" diyerek sitem etti.

MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı

SERGEN: SORUNLU BİR İNSANIM

Somer Sivrioğlu'nun "Kırmızı takımda tartışmalar çıktı senin için. Bu konuda ne düşünüyorsun?" demesi üzerine konuşan Sergen, "Bir şey düşünmüyorum şef. Sorunlu bir insanım sonuçta. Bu yüzden de böyle seçildiğimi düşünüyorum. Mutluyum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum

MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gecenin sonunda Ayaz'ın kaptan olduğu mavi takımda Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya ve Alican yer alıyor. Kerem'iin kaptan olduğu kırmızı takımda ise Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Batuhan, Sefa ve Eda var.

MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı
MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı
10:41 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını aralıyor
10:35 Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
10:21 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde
09:47 MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
09:39 MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı
09:28 Henüz 25 yaşındaydı! Pencereye çağırdığı dini nikahlı eşi boğazını keserek öldürdü
09:17 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi
09:08 Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı
09:02 ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 10:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement