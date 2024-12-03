MasterChef\'ten elenen Ayşe Ekiz\'in yeni işi ve alacağı para belli oldu

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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından MasterChef'ten elendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Ayşe Ekiz, nihai kararını verdi.

Ayşe Ekiz koyunlarını otlatırken çektiği başvuru videosuyla dikkat çekmişti. Ayşe'nin yarışmadaki mücadelesi takdir toplarken yarışmadan elenmesinden hemen sonra bir iş teklifi gelmişti. Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Ayşe'ye iş teklifinde bulunduğu yazılmıştı. Ayşe Ekiz'in Ayfonkarahisar'ın gururu olduğu yazan duyuruda Başkan Köksal'ın Ayşe'ye belediye bünyesindeki gastronomi biriminde iş teklif ettiği belirtilmişti.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Afyon Postası'nın haberine göre; bu teklifle ilgili Ekiz'in ne düşündüğü merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü isim, belediye başkanından gelen "Gastronomi Biriminde çalışma" teklifini kabul etti. Ekiz'in bu işten aylık 40 ile 45 bin lira maaş alacağı öğrenildi.

Ayşe Ekiz, yarışmadan elendikten sonra değişimiyle dikkat çekmişti

"TECRÜBE KAZANMAK İSTİYORUM"

Ekiz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'dan 2 iş teklifi aldım. Bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim."