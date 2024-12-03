MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni işi ve alacağı para belli oldu - Son Dakika
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MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni işi ve alacağı para belli oldu

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MasterChef Türkiye'den elendikten sonra ne yapacağı merak konusu olan Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan gelen "Gastronomi biriminde çalışma" teklifini kabul etti. Aylık ortalama 40 ile 45 bin lira arası maaş alması beklenen Ekiz, yaptığı açıklamada "Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum" dedi.

03.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:47
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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından MasterChef'ten elendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Ayşe Ekiz, nihai kararını verdi.

Ayşe Ekiz koyunlarını otlatırken çektiği başvuru videosuyla dikkat çekmişti. Ayşe'nin yarışmadaki mücadelesi takdir toplarken yarışmadan elenmesinden hemen sonra bir iş teklifi gelmişti. Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Ayşe'ye iş teklifinde bulunduğu yazılmıştı. Ayşe Ekiz'in Ayfonkarahisar'ın gururu olduğu yazan duyuruda Başkan Köksal'ın Ayşe'ye belediye bünyesindeki gastronomi biriminde iş teklif ettiği belirtilmişti.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Afyon Postası'nın haberine göre; bu teklifle ilgili Ekiz'in ne düşündüğü merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü isim, belediye başkanından gelen "Gastronomi Biriminde çalışma" teklifini kabul etti. Ekiz'in bu işten aylık 40 ile 45 bin lira maaş alacağı öğrenildi.

MasterChef'ten elen Ayşe Ekiz'in yeni işi ve alacağı para belli oldu
Ayşe Ekiz, yarışmadan elendikten sonra değişimiyle dikkat çekmişti

"TECRÜBE KAZANMAK İSTİYORUM"

Ekiz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'dan 2 iş teklifi aldım. Bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim."

MasterChef\'ten elenen Ayşe Ekiz\'in yeni işi ve alacağı para belli oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni işi ve alacağı para belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Oğuz Özen:
    hiç gerek yok buda dünden hazır zaten,şef diye ortalıkta geziyorlar bunlar değil şef komi olamazlar benim gözümde 9 1 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    yawww bize neahhh 8 2 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Şehirdekiler biz yani Anadoluya anadolu insanının temizliğine hasretiz onlarda şehir hayatına pohh var şehir hayatında gelin gelin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni işi ve alacağı para belli oldu - Son Dakika
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