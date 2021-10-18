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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu

18.10.2021 08:06

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan en iyi yemekleri yaparak yarışmada bir hafta daha kalmak için kıyasıya mücadele etti. Fakat istediği gibi tabak çıkaramayan Milhan, gözyaşları içinde veda etti.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, MasterChef Türkiye hayallerine veda etmemek için birbiriyle yarıştı.

MAVİ TAKIM ÜST ÜSTE OYUN KAYBETTİ

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen'i seçmişti. Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 2. eleme adayı olarak Rabia'yı gösterdi. Konseyde en çok oyu alan Eren ise 3. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i 4. eleme adayı yaptı. Konseydeki oylamada Azize ile Burcu'nun isimleri aynı sayıda yazıldı. Kaptan Tahsin, Burcu'yu 5. eleme adayı olarak gösterdi. Son dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu. Dilara ise Ateş'i 6. eleme adayı yaptı. Takımdaki oylamada adı en fazla yazılan Milhan, haftanın 7. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

SUMAK İLE EN LEZZETLİ YEMEĞİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün sumak olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda en lezzetli yemekleri yapan Eren, Burcu, Ateş ve Pelin, ir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

ELENİNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İkinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert ise, Danilo Zanna'nın tarifiyle kuzu incik yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı Milhan oldu. 19 yaşındaki genç yarışmacı Milhan elendikten sonra gözyaşlarına boğulurken şefler de duygusal anlar yaşadı. Milhan'ı kendi çocuğu gibi gören şefler, sarılarak teselli etmeye çalıştı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu - Son Dakika Magazin


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