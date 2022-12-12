MasterChef'teki davranışları ve evcil hayvanını işkence edip öldürmesiyle hafızalara kazınan Murat Özdemir, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef'teki davranışları ve evcil hayvanını işkence edip öldürmesiyle hafızalara kazınan Murat Özdemir, yıllar sonra görüntülendi

12.12.2022 09:33

MasterChef Türkiye'deki davranışlarıyla şefleri çileden çıkaran ve sonrasında papağanını işkence edip öldüren Murat Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı yeni imajıyla ortaya çıktı. Özdemir, küçük bir esnaf arabasında lokma ve pilav dağıtmaya başladı.

2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'deki davranışlarıyla şefleri çileden çıkaran ve sonrasında yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, papağan işkence yaptığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti. Bir süre tedavi gören Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı.

LOKMA VE PİLAV DAĞITMAYA BAŞLADI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Murat Özdemir, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Aşçı Özdemir, şimdilerde küçük bir arabada hayır lokması ve pilavı dağıtıyor. Sakalsız halleriyle tanınan isim, bıyıklarıyla da dikkat çekti. Özdemir, çalıştığı anları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Murat Özdemir'in son hali:

YORUMLAR
500

Murat Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'teki davranışları ve evcil hayvanını işkence edip öldürmesiyle hafızalara kazınan Murat Özdemir, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Messi'yi sıkıntılı günler bekliyor! FIFA, Dünya Kupası mücadelesinde olanlar yüzünden harekete geçti
09:53 Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tanışma yıldönümünü kutladı
09:41 Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, tepki toplayan çocuk gelin olayı sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüdü
09:34 Erdoğan'ın "Vururuz" sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı
09:25 Fenerbahçe'den savunmaya dev takviye! Milli yıldız yarım sezonluğuna çubukluyu sırtına geçirecek
09:07 Son kez görmek için köye akın ettiler! Evleri anılarıyla birlikte suyun altında kaldı
09:08 MasterChef'teki davranışları ve evcil hayvanını işkence edip öldürmesiyle hafızalara kazınan Murat Özdemir, yıllar sonra görüntülendi
09:04 Bakan Varank'tan CHP'li Özel'in TOGG teklifine yanıt: Beleşçi çıktı, arabayı istiyorsa parasını versin
08:46 Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi
08:12 Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 10:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef'teki davranışları ve evcil hayvanını işkence edip öldürmesiyle hafızalara kazınan Murat Özdemir, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement