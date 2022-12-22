MasterChef Türkiye'nin çekiminde yangın çıktı! Yarışmacılar, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'nin çekiminde yangın çıktı! Yarışmacılar, alevlerin arasında kaldı

22.12.2022 11:35

MasterChef Türkiye'nin dış çekiminde korkutan anlar yaşandı. Açık alan yemek yapıldığı esnada tenceredeki yağ taşınca bir anda alev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken duyulan patlama sesi de herkesi korkuttu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde korkutan anlar yaşandı. Sıfırıncı Gün dizi platosunda yemek yapan yarışmacılar, bir anda alevlerin arasında kaldı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacıları ve jüri üyelerini korkuttu. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırırken duyulan patlama sesi herkesi korkuttu. Zanna'nın "Çıkın oradan" demesi üzerine yarışmacılar tezgahtan uzaklaşırken ekipten gelenler yangını söndürdü. Yangının ardından yarışmacılara yardım eden Danilo Zanna, yemeklere bir şey olmaması için başka bir tezgaha taşıdı.

MasterChef Türkiye'nin çekiminde yangın çıktı! Yarışmacılar, alevlerin arasında kaldı
MasterChef Türkiye'nin çekiminde yangın çıktı! Yarışmacılar, alevlerin arasında kaldı
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MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'nin çekiminde yangın çıktı! Yarışmacılar, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'nin çekiminde yangın çıktı! Yarışmacılar, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
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