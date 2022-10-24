MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden isim Atike oldu - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden isim Atike oldu

24.10.2022 09:38

MasterChef Türkiye'de Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga arasında yaşanan eleme heyecanında iki aşamanın ardından yarışmaya veda eden isim ise Atike oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Atike, jüri üyelerine teşekkür etti.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca mücadele eden kırmızı ve mavi takımdan Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga elemeye kaldı.

ELEMEDEN KURTULDULAR

MasterChef Türkiye'de eleme potasına kalan yarışmacılar, ilk etapta fesleğen ve reyhan kullanarak yaratıcı ve lezzetli tabaklar yaptı. Sürenin sonunda ise Metin, Gamze ve Tolga lezzetli yemekleri sayesinde eleme potasından kurtuldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Atike oldu

ATİKE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Son üçe kalan Fatma Nur, Atike ve Tayfun ise 45 dakikada Danilo Zanna'nın imza yemeği olarak raviolone tarifini yapmaya çalıştı. Zorlu geçen eleme etabından ilk çıkan ise Tayfun oldu. Son ikiye kalan Fatma Nur ve Atike'den MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isim Atike oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Atike oldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşlarına hakim olamayan Atike, veda konuşmasında "Sizi seviyorum. Eleştirinizi, nasihatlarınızı hepsini cebime koyuyorum. Psikolojik olarak çok zor bir yer. Sizin dışınızda teşekkür etmek istediğim bir aile daha var" diyerek MasterChef Türkiye'nin set ekibindeki isimleri sıraladı. Konuşurken zor anlar yaşayan yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya'nın "Kızın seninle gurur duyabilir, biz buna şahidiz" sözü üzerine şeflere tek tek sarıldı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Atike oldu
YORUMLAR (1)
500
24 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı 24 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden isim Atike oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Türkiye'de yetişen bu mantar türü insanı saatler içerisinde öldürebiliyor
11:37 Bakan Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba hakkındaki paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı
11:34 Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?
11:29 AK Parti'den ayrılacağı öne sürülen Mehmet Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu: Yanlış gideni söylemekle mükellefiz
11:21 Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı
11:15 Polisin genelev baskınında korkunç gerçek ortaya çıktı
11:00 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor
11:03 Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı
10:49 İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı
10:47 İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 12:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden isim Atike oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement