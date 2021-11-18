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Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle - Son Dakika

Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle

18.11.2021 20:25
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle

MasterChef Türkiye'de bu sezon sempatik tavırlarıyla dikkat çekmesine rağmen sonraki haftalarda yarışmadan ayrılan Tunahan Ak, gündem olacak bir harekette bulundu. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu iddia eden bir paylaşımı beğendi.

TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya veda eden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir hamlede bulundu.

Masterchef Türkiye'ye veda eden eski yarışmacı Tunahan Ak'tan 'kurgu' iddiası

KURGU İDDİASINI ORTAYA ATAN PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğenerek gösterdi.

Masterchef Türkiye'ye veda eden eski yarışmacı Tunahan Ak'tan 'kurgu' iddiası

TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'de yarışan Tunahan Ak, 19 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söylemişti. Tunahan Ak, 19 Eylül'de yarışmaya veda etmişti.

Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle

Danilo Zanna, Tunahan Ak, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle - Son Dakika
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